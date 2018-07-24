ФИФА объявила 10 претендентов на звание лучшего игрока года с большой сенсацией

ФИФА назвала 10 кандидатов, которые поборются за звание лучшего игрока сезона 2017/18.
В список попали Лионель Месси, Криштиану Роналду, чемпионы мира Антуан Гризманн, Рафаэль Варан и Килиан Мбаппе, "серебряный" призер ЧМ-2018 Лука Модрич.
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Стоит заметить, что форвард ПСЖ Неймар в этом году на победу в номинации претендовать не будет. В прошлом году бразилец занял третье место после Криштиану Роналду и Лео Месси.
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Список претендентов на звание лучшего игрока сезона 2017/18:
Килиан Мбаппе (Франция / ПСЖ)
Лука Модрич (Хорватия / Реал Мадрид)
Криштиану Роналду (Португалия / Мадрид / Ювентус)
Эден Азар (Бельгия / Челси)
Антуан Гризманн (Франция / Атлетико)
Лионель Месси (Аргентина / Барселона)
Кевин де Брюйне (Бельгия / Манчестер Сити)
Мохамед Салах (Египет / Ливерпуль)
Рафаэль Варан (Франция / Реал Мадрид)
Харри Кейн (Англия / Тоттенхэм)