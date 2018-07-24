ФИФА объявила 10 претендентов на звание лучшего игрока года с большой сенсацией

ФИФА назвала 10 кандидатов, которые поборются за звание лучшего игрока сезона 2017/18.

В список попали Лионель Месси, Криштиану Роналду, чемпионы мира Антуан Гризманн, Рафаэль Варан и Килиан Мбаппе, "серебряный" призер ЧМ-2018 Лука Модрич.

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Стоит заметить, что форвард ПСЖ Неймар в этом году на победу в номинации претендовать не будет. В прошлом году бразилец занял третье место после Криштиану Роналду и Лео Месси.

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Список претендентов на звание лучшего игрока сезона 2017/18:

Килиан Мбаппе (Франция / ПСЖ)

Лука Модрич (Хорватия / Реал Мадрид)

Криштиану Роналду (Португалия / Мадрид / Ювентус)

Эден Азар (Бельгия / Челси)

Антуан Гризманн (Франция / Атлетико)

Лионель Месси (Аргентина / Барселона)

Кевин де Брюйне (Бельгия / Манчестер Сити)

Мохамед Салах (Египет / Ливерпуль)

Рафаэль Варан (Франция / Реал Мадрид)

Харри Кейн (Англия / Тоттенхэм)