УЄФА оголосив номінантів на найкращий гол сезону 2017/18

УЄФА розпочав голосування за найкращий гол сезону 2017/18.
На перемогу в опитуванні претендують голи з 11 турнірів під егідою організації. З кожного турніру за останній рік технічні спостерігачі УЄФА відібрали по одному претенденту.
ФІФА оголосила 10 претендентів на звання найкращого гравця року з великою сенсацією
До списку кандидатів потрапили:
Люсі Бронза (Ліон – Манчестер Сіті, жіноча Ліга чемпіонів)
Ольга Кармона (Швейцарія – Іспанія, чемпіонат світу серед дівчат до 19 років)
Елісандро (Спортінг – Інтер, кубок УЄФА з футзалу)
Елліот Емблтон (Туреччина – Англія, чемпіонат Європи серед юнаків до 19 років)
Крістіан Еріксен (Ірландія – Данія, європейська кваліфікація до ЧС-2018)
Паулу Ештрела (Порту – Бешикташ, юнацька ліга УЄФА)
Ева Наварро (Німеччина – Іспанія, чемпіонат Європи серед дівчат до 17 років)
Дімітрі Пайє (Марсель – РБ Лейпциг, Ліга Європи)
Гонсалу Рамуш (Словенія – Португалія, чемпіонат Європи серед юнаків до 17 років)
Рікардінью (Португалія – Румунія, Євро-2018 з футзалу),
Кріштіану Роналду (Ювентус – Реал, Ліга чемпіонів).
Віддати свій голос за найкращий гол сезону можна тут. Голосування буде тривати до 27 серпня.