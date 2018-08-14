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УЄФА оголосив номінантів на найкращий гол сезону 2017/18

17:21 519 Читать на русском
УЄФА оголосив номінантів на найкращий гол сезону 2017/18
Гол Роналду у ворота Ювентуса / фото із соцмереж

УЄФА розпочав голосування за найкращий гол сезону 2017/18.

На перемогу в опитуванні претендують голи з 11 турнірів під егідою організації. З кожного турніру за останній рік технічні спостерігачі УЄФА відібрали по одному претенденту.

ФІФА оголосила 10 претендентів на звання найкращого гравця року з великою сенсацією

До списку кандидатів потрапили:

Люсі Бронза (Ліон – Манчестер Сіті, жіноча Ліга чемпіонів)

Ольга Кармона (Швейцарія – Іспанія, чемпіонат світу серед дівчат до 19 років)

Елісандро (Спортінг – Інтер, кубок УЄФА з футзалу)

Елліот Емблтон (Туреччина – Англія, чемпіонат Європи серед юнаків до 19 років)

Крістіан Еріксен (Ірландія – Данія, європейська кваліфікація до ЧС-2018)

Паулу Ештрела (Порту – Бешикташ, юнацька ліга УЄФА)

Ева Наварро (Німеччина – Іспанія, чемпіонат Європи серед дівчат до 17 років)

Дімітрі Пайє (Марсель – РБ Лейпциг, Ліга Європи)

Гонсалу Рамуш (Словенія – Португалія, чемпіонат Європи серед юнаків до 17 років)

Рікардінью (Португалія – ​​Румунія, Євро-2018 з футзалу),

Кріштіану Роналду (Ювентус – Реал, Ліга чемпіонів).

Віддати свій голос за найкращий гол сезону можна тут. Голосування буде тривати до 27 серпня.

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