УЕФА назвал претендентов на игрока недели в Лиге Европы – среди них палач Шахтера
Определилась четверка претендентов, которые поборются за награду лучшего по итогам последней недели в рамках 1/4 финала ЛЕ.
УЕФА на своем официальном сайте начал открытое голосование за самого полезного игрока недели.
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За награду будут соревноваться:
– форвард Унион Сент-Жилуаза Виктор Бонифейс, который отличился в воротах Байера (1:1);
– полузащитник Фейеноорда Оркун Кёкчю, который отдал 82% точных передач в матче с Ромой (1:0), а в матче с Шахтером (в предыдущем раунде соревнований) отметился дублем;
– защитник Ювентуса Федерико Гатти, который принес победу туринцам, забив Спортингу (1:0);
– полузащитник Манчестер Юнайтед Марсель Забитцер, оформивший дубль в ворота Севильи (2:2).
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