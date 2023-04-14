Унион Сент-Жилуаз расписал ничью с Байером в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Байер роскошно проводил весенний период сезона, выиграв 8 последних матчей во всех турнирах. За это время подопечные Хаби Алонсо успели обыграть Баварию и победителя Лиги Европы – франкфуртский Айнтрахт. Казалось, вице-чемпион Бельгии не способен поколебать эту серию.

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Флориан Вирц уже на старте матча мог приблизить воплощение теории в реальность, но не смог выполнить точный удар. Далее Байер сбавил обороты, а Унион в принципе не планировал форсировать события. До перерыва доиграли без голов и почти без моментов.

В начале второго тайма защитники "фармацевтов" пострадали от коллективного омрачения. Иначе объяснить ряд последовательных ошибок затруднительно. Впрочем, Бонифейсу было безразлично, в чем причины. Виктор, получив "гектар" свободного пространства, положил точно под дальнюю штангу. Лишь после этого Байер забегал, однако мяч упорно не шел в ворота соперника. Лишь в конце матча у Вирца наконец-то получился удар. Флориан выкрутил из-за спин защитников. Голкипер не видел момента удара, поэтому не успел спасти. В итоге – неожиданная ничья. Всё решится в Бельгии, на поле Униона.