УЄФА назвав претендентів на гравця тижня в Лізі Європи – серед них кат Шахтаря
Визначилася четвірка претендентів, які поборються за нагороду найкращого за підсумками останнього тижня в рамках 1/4 фіналу ЛЄ.
УЄФА на своєму офіційному сайті розпочав відкрите голосування за найкориснішого гравця тижня.
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За нагороду змагатимуться:
– форвард Уніон Сент-Жилуаза Віктор Боніфейс, який відзначився у воротах Байєра (1:1);
– півзахисник Фейєнорда Оркун Кьокчю, який віддав 82% точних передач у матчі з Ромою (1:0), а у матчі з Шахтарем (у попередньому раунді змагань) відзначився дублем;
– захисник Ювентуса Федеріко Гатті, який приніс перемогу туринцям, забивши Спортінгу (1:0);
– півзахисник Манчестер Юнайтед Марсель Забітцер, який оформив дубль у ворота Севільї (2:2).
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