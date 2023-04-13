Ювентус принимал лиссабонский Спортинг (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы 2022/23. Счет и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Спортинг на предыдущей стадии ЛЕ сотворил сенсацию, выбив Арсенал в серии послематчевых пенальти. Ювентус без особых проблем прошел Фрайбург – для туринцев потенциальная победа в Лиге Европы является дополнительной опцией попадания в ЛЧ. В Серии А после снятия 15-ти очков "Старая синьора" выпала из топ-4, но еще сохраняет определенные шансы догнать конкурентов в чемпионате.

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Подопечные Аллегри могли забивать уже в дебюте. Ди Мария нашел Кьезу, однако удар чемпиона Европы парировал Антонио Адан. А потом пришло время Спортинга, который несколько раз классно выходил в атаку. Морита не попал в ворота с хорошей позиции, Бремер вынес мяч практически с линии ворот, а еще туринскую команду спасал Щенсны, который в конце тайма серьезно всех испугал.

Незадолго до перерыва Аллегри вынужден был менять Войцеха. Вместо основного кипера "бьянконери", которому внезапно стало плохо, вышел Маттия Перин. Щенсны на ровном месте присел и схватился за грудь в области сердца. Сразу вспомнился Кристиан Эриксен, но польский вратарь хотя бы сам покинул поле. Позже появилась отрадная информация, что с кипером вроде бы все хорошо.

Мало остроты от Юве, активность флангов Спортинга и инцидент со Щенсны – главные итоги первого тайма. Голов, разумеется, не было.

Emotional Szczesny off for Juventus. pic.twitter.com/7PO1llMmhZ — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) April 13, 2023

После перерыва сценарий игры не изменился. Спортинг атаковал, зарабатывал стандарты, но Перин серьезно в игру не вступал. Как и Антонио Адан – Ювентус у чужих ворот был очень интертным. Но это не помешало хозяевам использовать свой редкий шанс. На 73-й минуте Адан ошибся на выходе, Коатес спас после удара Влаховича, но Федерико Гатти был первым на добивании и занес мяч в сетку буквально с метра. Дебютный гол защитника за Юве.

На последние минуты вышел даже Поль Погба, стабильно прописавшийся в лазарете туринцев. Но такое появление уже ничего не изменило. Голов в столице Пьемонта больше не было. Один должен быть, если бы не Перин. Кипер удивительным образом потянул два удара фактически в упор!

1:0 – Спортинг испортил нервы сопернику и мог даже выиграть, однако команда Аморима сохраняет неплохие шансы на полуфинал. Ответный матч в Лиссабоне состоится через неделю, 20 апреля.

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