toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

УЕФА анонсировал еще одно экстренное заседание, на котором определит варианты завершения сезона

17:02 70 Читати українською
УЕФА анонсировал еще одно экстренное заседание, на котором определит варианты завершения сезона
Александр Чеферин / Getty images

Руководство организации запланировало масштабную видеоконференцию о последствиях коронавируса.

В среду, 1 апреля, УЕФА снова устроит дистанционное заседание с участием представителей 55 национальных ассоциаций, сообщает пресс-служба союза. Во время предыдущей такой "встречи" было решено перенести Евро на лето 2021 года.

Месси объявил о грандиозном уменьшении зарплат в Барселоне и "наехал" на руководство – официальное заявление

Во время предстоящей видеоконференции планируется обсуждение вариантов завершения сезона, приостановленного из-за пандемии на уровне клубов и сборных. А также УЕФА хочет рассмотреть вопрос урегулирования контрактных обязательств перед игроками и системы трансферов.

Напомним, из-за пандемии коронавируса ряд топ-клубов уже договорились со своими игроками об уменьшении зарплаты на период, когда матчи не проводятся. Также ранее сообщалось, что сроки летнего трансферного окна тоже могут быть изменены.

Коронавірус атакує: усі можливі сценарії футбольного сезону – від зміщення календаря до повного колапсу

blog_ava
Месси объявил о грандиозном уменьшении зарплат в Барселоне и "наехал" на руководство – официальное заявление
14:52
542
Теги
коронавирус Мир УЕФА
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
дн
:
4
час
:
34
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук