УЕФА анонсировал еще одно экстренное заседание, на котором определит варианты завершения сезона

Руководство организации запланировало масштабную видеоконференцию о последствиях коронавируса.

В среду, 1 апреля, УЕФА снова устроит дистанционное заседание с участием представителей 55 национальных ассоциаций, сообщает пресс-служба союза. Во время предыдущей такой "встречи" было решено перенести Евро на лето 2021 года.

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Во время предстоящей видеоконференции планируется обсуждение вариантов завершения сезона, приостановленного из-за пандемии на уровне клубов и сборных. А также УЕФА хочет рассмотреть вопрос урегулирования контрактных обязательств перед игроками и системы трансферов.

Напомним, из-за пандемии коронавируса ряд топ-клубов уже договорились со своими игроками об уменьшении зарплаты на период, когда матчи не проводятся. Также ранее сообщалось, что сроки летнего трансферного окна тоже могут быть изменены.

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