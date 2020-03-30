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Месси объявил о грандиозном уменьшении зарплат в Барселоне и "наехал" на руководство – официальное заявление

14:52 314 Читати українською
Месси объявил о грандиозном уменьшении зарплат в Барселоне и "наехал" на руководство – официальное заявление
Лионель Месси / фото Барселона

Капитан Барселоны сообщил о достижении соглашения между клубом и футболистами, в рамках которой зарплата последних снизится на 70%.

"Мы хотим сообщить, что, кроме уменьшения наших окладов на 70% во время карантина, мы также будем делать взносы, чтобы работники клуба могли получать 100% своей зарплаты, пока продолжается эта ситуация.

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Нас не перестает удивлять, что в середине клуба кое-кто пытался выставить нас в плохом свете, ведь мы всегда знали, что нужно делать. Если соглашение и затянулось на несколько дней, то лишь потому, что мы искали формулу, которая поможет клубу и его работникам в эти тяжелые времена", – заявил Месси в своем Instagram.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали, что игроки Барселоны не хотят идти на уступки в вопросе зарплат. Месси настаивает, что эта информация не соответствует действительности, и они были первыми, кто предложил клубу помощь.

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коронавирус Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси Испания
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