Манчестер Юнайтед расписал ничью с последней командой чемпионата (1:1) в 24-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Манчестер Юнайтед забил быстрый гол, но судьи после просмотра VAR отменили его из-за странного офсайда Магуайра. Капитан "дьяволов" не боролся за мяч, но вдали от эпицентра событий заблокировал вторжение Родригеса.

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МЮ все же открыл счет усилиями Погба (первый гол после травмы), однако затем пропустил в ответ. Шикарный матч провел новичок Бернли Ваут Вегхорст. Он вырезал классный ассист на Родригеса, а впоследствии мог забивать сам.

В итоге – ничья с худшей командой АПЛ для Ральфа Рангника. Манчестер Юнайтед отдаляется от топ-4. По потерянным очкам впереди уже и Арсенал, и Тоттенхэм.

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