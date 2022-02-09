Роналду продемонстрировал худшую серию без голов за более 10 лет
08:58 - Читати українською
Звезда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду разочаровывает своих болельщиков.
завершено
Поль Погба 18’
18’ Поль Погба
В матче 24 тура АПЛ против Бернли (1:1) Криштиану Роналду отыграл 23 минуты, но результативными действиями не отличался.
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Таким образом, 37-летний португалец уже не забивает 5 поединков подряд. В последний раз такое антидостижение Криш демонстрировал еще в 2010-м, выступая за мадридский Реал, сообщает Sky Sports Statto.
В нынешнем сезоне Роналду провел 26 матчей, в которых отличился 14-ю голами и тремя ассистами.
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