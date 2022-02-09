Манчестер Юнайтед розписав нічию з останньою командою чемпіонату (1:1) в 24 турі АПЛ. Дивіться відео голів і огляд поєдинку.

Манчестер Юнайтед забив швидкий гол, але судді після перегляду VAR скасували його через дивний офсайд Магуайра. Капітан "дияволів" не боровся за м'яч, але далеко від епіцентру подій заблокував вривання Родрігеса.

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МЮ все ж відкрив рахунок зусиллями Погба (перший гол після травми), однак потім пропустив у відповідь. Розкішний матч провів новачок Бернлі Ваут Вегхорст. Він вирізав класний асист на Родрігеса, а згодом міг забивати сам.

У підсумку – нічия з найгіршою командою АПЛ для Ральфа Рангніка. Манчестер Юнайтед віддаляється від топ-4. За втраченими очками попереду вже і Арсенал, і Тоттенхем.

Манчестер Юнайтед не зміг перемогти Бернлі, втративши місце у зоні Ліги чемпіонів