Фиорентина и Рома расписали ничью в 28 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Рома заметно ожила после увольнения Моуринью и назначения Де Росси, но провалила первый тайм на поле Фиорентины. "Фиалки" играли значительно лучше, создавали много моментов и открыли счет. Гости должны радоваться, что пропустили только раз, учитывая шансы Белотти.

Рома на последних секундах выцарапала ничью против Фиорентины и вышла в лидеры борьбы за дополнительное место ЛЧ

Во втором тайме римляне прибавили и отыгрались усилиями Ауара. Однако сразу пропустили второй гол. На 80-й минуте Фиорентина могла закрывать матч, когда Белотти заработал пенальти, но Свилар потащил удар Бираги с точки. А в компенсированное время Рома спасла ничью голом Льоренте.

Важный результат для "волков", учитывая борьбу за Лигу чемпионов. Рома осталась пятой, проигрывая топ-4 лишь три балла, а Фиорентина занимает восьмое место.