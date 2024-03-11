Фіорентина та Рома розписали нічию в 28 турі Серії А. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Рома помітно ожила після звільнення Моурінью та призначення Де Россі, але провалила перший тайм на полі Фіорентини. "Фіалки" грали значно краще, створювали багато моментів і відкрили рахунок. Гості повинні радіти, що пропустили тільки раз, зважаючи на шанси Белотті.

Рома на останніх секундах видряпала нічию проти Фіорентини й вийшла в лідери боротьби за додаткове місце ЛЧ

У другому таймі римляни додали та відігралися зусиллями Ауара. Однак відразу пропустили другий гол. На 80-й хвилині Фіорентина могла закривати матч, коли Белотті заробив пенальті, але Свілар потягнув удар Бірагі з позначки. А в компенсований час Рома врятувала нічию голом Льоренте.

Важливий результат для "вовків" з огляду на боротьбу за Лігу чемпіонів. Рома залишилася п'ятою, програючи топ-4 лише три бали, а Фіорентина посідає восьме місце.