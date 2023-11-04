Манчестер Сити камня на камне не оставил от Борнмута, за который выступает Илья Забарный. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Манчестер Сити долго не мог забить – Доку на 30 минуте обыгрался в стенку с Родри и легко переиграл Раду. А уже на 37-й минуте "горожане" вели со счетом 3:0. Сначала Доку на правом фланге расшатал защитников и нашел Бернарду в центре, который легко забил, а затем бельгиец попал в спину Аканджи, от которого мяч и оказался в сетке.

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Холанд же не вышел на второй тайм, что не помешало Сити добить соперника. Доку еще дважды ассистировал – Фодену и Бернарду Силве (особенно классным получился гол португальца, забитый в стиле Месси). Синистерра один мяч сумел отыграть, а точку в игре поставил Аке с прострела Бобба.