В рамках воскресной программы 23-го тура Серии А Парма в родных стенах упустила победу над Удинезе. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 23-й тур,

Парма – Удинезе – 2:2

Голы: Корнелиус, 4, Куцка, 32 (пен) – Окака, 64, Нейтинк, 80

Беневенто – Рома – начало в 21:45

Игровую программу воскресенья в итальянской Серии А открывал поединок Парма – Удинезе. Пармезанцам удалось забить быстрый гол – уже на 3-й отличился Корнелиус. В середине тайма "крестоносцы" еще и заработали одиннадцатиметровый, который без особых проблем реализовал Куцка.

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Во втором тайме фриульцы выровняли игру и на 64-й один гол отыграл Окака. Это придало им уверенности и уже под занавес встречи счет сравнял Нейтинк. До конца матча обе команды отчаянно пытались вырваться вперед, но забить не удалось ни одной. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 2:2.

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