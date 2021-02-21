В рамках недільної програми 23-го туру Серії А Парма у рідних стінах втратила перемогу над Удінезе. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 23-й тур,

Парма – Удінезе – 2:2

Голи: Корнеліус, 4, Куцка, 32 (пен) – Окака, 64, Нейтінк, 80

Беневенто – Рома – початок о 21:45

Ігрову програму неділі в італійській Серії А відкривав поєдинок Парма – Удінезе. Пармезанцям вдалось забити швидкий гол – вже на 3-й відзначився Корнеліус. У середині тайму "хрестоносці" ще й заробили одинадцятиметровий, який без особливих проблем реалізував Куцка.

Мілан отримав потужний заряд мотивації перед дербі – фанати влаштували справжнє шоу

У другому таймі фріульці вирівняли гру і на 64-й один гол відквитав Окака. Це додало їм впевненості і вже під завісу зустрічі рахунок зрівняв Нейтінк. До кінця матчу обидві команди відчайдушно намагались вирватись уперед, але забити не вдалось жодній. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 2:2.

Лаціо мінімально здолав Сампдорію та піднявся у зону ЛЧ, Болонья у яскравому матчі з вилученням вистояла проти Сассуоло