Чемпионат Италии 2020/21, 23-й тур

Лацио – Сампдория – 1:0

Гол: Альберто, 24

Дженоа – Верона – начало в 19:00

Сассуоло – Болонья – начало в 21:45

Субботнюю программу 23-го тура Серии А открывал поединок в Риме, где Лацио принимал Сампдорию. В случае победы "орлы" поднялись бы в зону Лиги чемпионов хотя бы на сутки, опередив Юве, поэтому мотивация у хозяев была очень высокой. Она вылилась в гол уже на 24-й минуте – это Луис Альберто разогнал контратаку, обыгрался с Милинковичем-Савичем и из пределов штрафной отправил мяч в дальний угол. 1:0!

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Сампдория не смогла ответить на этот гол хотя бы голевым моментом – ни до перерыва, ни после. Лацио тоже особо не форсировал события, время от времени обостряя игру эпизодами средней сложности. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу римлян.

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