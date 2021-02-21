Милан получил мощный заряд мотивации перед дерби – фанаты устроили настоящее шоу
06:00 - Читати українською
Сторонники Милана находят возможность поддержать команду за пределами стадиона.
Тифози "россонери" посетили тренировку любимой команды накануне матча против Интера.
Милан – Интер: Манджукич пропустит Дерби делла Мадоннина
Игроков Милана вдохновляли мощными зарядами и гигантскими флагами с символикой клуба. Сообщение для подопечных Пиоли было четким: "90 минут для атаки, и дерби выиграно".
Напомним, матч Милан – Интер состоится сегодня в 16:00. Сейчас "нерадзурри" возглавляют Серию А, опережая соседей всего на одно очко.
Маліновський може звільнити Гаттузо, Гвардіола проекзаменує учня, Інтер та Мілан вирішать долю Скудетто: прев'ю вікенду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter