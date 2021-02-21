Тифози "россонери" посетили тренировку любимой команды накануне матча против Интера.

Милан – Интер: Манджукич пропустит Дерби делла Мадоннина

Игроков Милана вдохновляли мощными зарядами и гигантскими флагами с символикой клуба. Сообщение для подопечных Пиоли было четким: "90 минут для атаки, и дерби выиграно".

Напомним, матч Милан – Интер состоится сегодня в 16:00. Сейчас "нерадзурри" возглавляют Серию А, опережая соседей всего на одно очко.

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