Лацио победил Наполи благодаря курьезному голу – "орлы" впервые в истории выиграли 10 матчей Серии А подряд

Лацио обыграл Наполи (1:0) в 19-м туре Серии А и установил исторический клубный рекорд. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч Лацио – Наполи стартовал в 19:00 по киевскому времени. Команда Симоне Индзаги подходила к поединку безоговорочным фаворитом, демонстрируя отличные результаты в течение последних двух месяцев. "Орлы" выиграли 9 матчей подряд в чемпионате, повторив клубный рекорд 20-летней давности. При этом Лацио дважды обыграл Ювентус с одинаковым счетом 3:1 – сначала в Серии А, а позже и в Суперкубке. В последних 5-ти матчах команда Симоне Индзаги забивала не менее двух голов.

А вот Наполи откровенно проваливает текущий сезон. В последних 5-ти матчах "партенопейцы" одержали только одну победу и потеряли очки в поединках с такими командами как Парма, Болонья и Удинезе. Как следствие, команда Дженнаро Гаттузо перед стартовым свистком занимала лишь 9 место, тогда как Лацио разместился на 3-й строчке.

Милан на выезде победил Кальяри, Ибрагимович в порядке: забил, почти оформил дубль, сыграл полезно

Команды начали игру не слишком активно. В первую десятиминутку можно было выделить разве что попытки Милика и Иммобиле, но в обоих случаях мяч не долетел до ворот – защитники успешно действовали при блокировании. Спустя несколько минут надежно сыграл Оспина, выбив мяч подальше после опасного подачи с фланга. Хороший момент мог возникнуть у Кайседо, который обокрал оппонента в штрафной Наполи, но тут же потерял момент как для удара, так и для передачи на Иммобиле.

Инисинье сильно пробил со штрафного – Стракоша не без труда отвел угрозу. Лацио ответил неточным ударом Милинковича-Савича после розыгрыша стандарта. Счастья попробовал и Аллан, но бразилец тоже не попал в створ ворот "лациале". У римлян снова сильный удар низом нанес Милинкович-Савич – на этот раз Оспина вступил в игру и забрал мяч. На последних минутах первого тайма колумбийский голкипер вновь сыграл надежно после удара Луиса Альберто. Прижал Лацио неаполитанцев под занавес первой половины игры, но свисток Даниэле Орсато отправил команды на перерыв при счете 0:0.

После перерыва первую возможность для взятия ворот создали подопечные Гаттузо. Аллан ворвался в штрафную, но откровенно затянул с ударом и упустил хороший шанс. Лацио ответил авантюрным ударом Иммобиле, который спокойно нейтрализовал Оспина. "Орлы" владели инициативой, но забивать должен был Наполи. На 68-й минуте Зелински нанес обводящий удар в дальний угол – штанга! Встречная атака Лацио завершилась выстрелом Луиса Альберто в Ди Лоренцо, после чего мяч покинул пределы поля.

Очередной момент возник у ворот Лацио – Стракоша спас команду после непростого удара Инсинье. Команда Гаттузо отвела игру от своих ворот и все чаще выходила в контратаки, заставляя римлян активно двигаться без мяча. Но Наполи все же пропустил, при этом гости, по сути, привезли мяч в собственные ворота. Оспина непонятно для чего завозился с мячом в собственной штрафной, Иммобиле его отобрал и пробил в пустые ворота. Ди Лоренцо мог выбивать мяч, но неуклюже срезал его в ворота.

1:0 – этот гол решил судьбу матча, хотя на последних минутах обе команды могли забивать еще. Лацио впервые в истории одержал 10-ю победу подряд в чемпионате, набрал 42 очка и приблизился к Ювентусу и Интеру на расстояние 3-х очков. Наполи остался на 9-й позиции – 24 пункта.