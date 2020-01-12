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Удінезе у рідних стінах розгромив Сассуоло: 22-й тур Серії А, матчі неділі

15:23 31 Читать на русском
Удінезе у рідних стінах розгромив Сассуоло: 22-й тур Серії А, матчі неділі
Удінезе – Сассуоло – 3:0

В рамках 22-го туру чемпіонату Італії Сассуоло зазнав виїзної поразки від Удінезе. Звіт про цей та інші матчі дня читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 22-й тур

Удінезе – Сассуоло – 3:0

Голи: Окака Чука, 14, Сема, 68, де Пауль, 90+1

Сампдорія – Брешія – початок о 16:00

Торіно – Болонья – початок о 16:00

Фіорентина – СПАЛ – початок о 16:00

Верона – Дженоа – початок о 19:00

Рома – Ювентус – початок о 21:45

Недільну програму туру відкривав поєдинок між Удінезе та Сассуоло, в якому перші впевнено розбили других. Рахунок було відкрито вже на 14-й хвилині після подачі з кутового, яку головою замкнув Окака Чука, а в середині другого тайму фріульці подвоїли свою перевагу – це Сема вистрілив з лівого краю штрафного точно в дальній кут з рикошетом від стійки. На 78-й Фофана міг і до розгрому справу довести, але його постріл голкіпер перевів у поперечину. Третій гол вдалося забити аж у компенсований час у контратаці, яку точним пострілом в лівий кут завершив де Пауль – 3:0. На цьому команди і розійшлися.

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