"Партенопейцы" наденут особую форму на матч 9 тура Серии А против Ромы, сообщает сайт клуба.

Анчелотти не сдержал слез во время прощания с Марадоной – эмоциональное видео

Привычные голубые цвета Наполи поделят белые вертикальные полосы. Таким образом будет подчеркнута связь Марадоны с Неаполем и его большая любовь к родине – Аргентине. Наполи готовил форму к юбилею легенды (60 лет), но повод оказался значительно печальнее.

Уникальную экипировку можно увидеть сегодня в 21:45, когда команда Гаттузо будет принимать Рому.

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