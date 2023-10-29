День открывали новички Серии А. В прошлом сезоне команды расписали две ничьи, но на этот раз Фрозиноне выглядел гораздо лучше. Первый тайм превратился в бенефис Матиаса Суле, принадлежащего Ювентусу. Молодой аргентинец оформил дубль и успел привезти пенальти на свои ворота. Правда, ветеран Манкозу с точки пробил в перекладину.

Малиновский оформил дебютный ассист, но был одним из худших в Дженоа – команда оторвалась от зоны вылета

На 49-й минуте Брешианини довел дело до разгромных 3:0, что выглядело приговором для Кальяри. Впрочем, подопечные Клаудио Раньери чуть не устроили камбек за 6 минут! Ористанио и Макумбу сократили отставание до минимального, а затем арбитр назначил еще один пенальти за фол Турати против Паволетти. Повтор заставил изменить решение – кипер Фрозиноне успел коснуться мяча перед столкновением.

Концовка встречи превратилась в драму, превзошедшую Стамбул-2005. Два гола Фрозиноне отменили из-за офсайда, а дубль Паволетти был чистым – 4:3! Кальяри одерживает первую победу в сезоне и спасает Раньери, который был на грани увольнения. Островяне все же остаются в зоне вылета.

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