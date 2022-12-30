30-летний поляк больше не будет выступать за Удинезе, сообщает официальный сайт итальянского клуба .

"Единственный, против кого бы ни пошел, это Ярмоленко": экс-защитник Динамо вспомнил, как чуть не подрался с Теодорчиком

Теодорчик и руководство клуба провели встречу, на которой было принято решение досрочно расторгнуть контракт. В Удинезе Лукаш не смог стать своим: всего 32 матча и 1 гол за три года, 0 поединков этого сезона.

Напомним, форварда имеет опыт выступлений за Динамо с 2014 по 2017 годы, где тоже не смог закрепиться. Еще Лукаш Теодорчик поиграл в польских Полонии и Лехе, бельгийских Андерлехте и Шарлеруа.

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