30-річний поляк більше не виступатиме за Удінезе, повідомляє офіційний сайт італійського клубу.

"Єдиний, проти кого б не пішов, це Ярмоленко": екс-захисник Динамо пригадав, як ледь не побився з Теодорчиком

Теодорчик та керівництво команди провели зустріч, на якій ухвалили рішення достроково розірвати контракт. В Удінезе Лукаш не зміг стати своїм: лише 32 матчі та 1 гол за три роки, 0 поєдинків цього сезону.

Нагадаємо, форвард має досвід виступів за Динамо з 2014 по 2017 роки, де теж не зміг закріпитись. Ще Лукаш Теодорчик пограв у польських Полонії й Леху, бельгійських Андерлехті й Шарлеруа.

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