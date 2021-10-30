"Помню, как вышел перед матчем на поле НСК Олимпийский, и голова закружилась. Такие вещи мотивируют. Хотя мое первое попадание в заявку оказалось необычным.

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Как раз контракт заканчивался, мне сообщили в клубе: "Валера, на тебя не рассчитывают, делаем ставку на Никиту Бурду". Я сыграл за дубль, собрался в отпуск и думал о новых вариантах. Вдруг звонок – на завтра я в заявке на игру против Зари в Премьер-лиге. Сразу после этого мне предложили подписать новый контракт с Динамо.

В этой команде я легко мог подойти к Виде, Драговичу или Хачериди и попросить совета. Хотя чаще всего подсказывали Данило Силва, тот же Саша Рыбка. Он поддерживал, хвалил за то, что я не боюсь жестко играть на тренировках.

Страха переборщить в борьбе против какой-нибудь звезды из категории Брауна Идейе или Мигеля Велозу не было. Я ногу всегда ставил. Возможно, единственный игрок, против которого не пошел бы, это Ярмоленко. Огромный авторитет! Было и такое, что я с Лукашем Теодорчиком едва не подрался. Неприятный, постоянно локти выставлял. Завелись чуть-чуть, нас мгновенно успокоили", – цитирует Болденкова официальный сайт Карпат.

Напомним, Валерий выступал за Динамо с 2011 по 2016 годы. В июле 2021-го 27-летний защитник присоединился к львовским Карпатам.

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