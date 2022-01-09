Удінезе приймав Аталанту в рамках 21-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Удінезе здався гостям ще до перерви, пропустивши три м'ячі. Варто відзначити третій гол Аталанти, автором якого став Руслан Маліновський, вдало зігравши на добиванні.

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Другий тайм був не менш багатим на яскраві моменти, і господарям навіть вдалось відквитати два м'ячі, але у відповідь пропустили ще три.

У нинішньому сезоні Серії А Маліновський провів 18 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та двома асистами. Після 20-ти турів Аталанта залишається на 4-й сходинці, Удінезе – 14-й.

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