Удаление Леднева – второе по скорости для украинских клубов в еврокубках

Хавбек Зари Богдан Леднев получил красную карточку в матче Лиги Европы, которая стала второй самой быстрой для украинских команд в еврокубках.

Полузащитник луганчан получил красную карточку на семнадцатой минуте матча плей-офф квалификации Лиги Европы против Лейпцига. Из игроков украинских клубов в еврокубках быстрее покидал поле только Александр Кучер, на третьей минуте матча Лиги чемпионов против Баварии, сообщает FootBoom.

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Богдан Леднев играет в Заре на правах аренды из киевского Динамо. На 17-й минуте матча его сбил Марсело Сараччи, а затем умышленно наступил на ногу. Молодой украинец откровенно отмахнулся от соперника, за что и получил красную карточку от арбитра Бенуа Бастьена.

Отметим, что несмотря на игру в меньшинстве в течение более 70-ти минут, луганская Заря сумела сыграть вничью 0:0 – смотрите видеообзор матча.