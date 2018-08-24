toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЗАРЯ - РБ ЛЕЙПЦИГ ЛИГА ЕВРОПЫ АЯКС - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Удаление Леднева – второе по скорости для украинских клубов в еврокубках

10:37 46 Читати українською
Удаление Леднева – второе по скорости для украинских клубов в еврокубках
Богдан Леднев / Соцсети

Хавбек Зари Богдан Леднев получил красную карточку в матче Лиги Европы, которая стала второй самой быстрой для украинских команд в еврокубках.

Полузащитник луганчан получил красную карточку на семнадцатой минуте матча плей-офф квалификации Лиги Европы против Лейпцига. Из игроков украинских клубов в еврокубках быстрее покидал поле только Александр Кучер, на третьей минуте матча Лиги чемпионов против Баварии, сообщает FootBoom.

Вернидуб: Я все равно пожал руку Ледневу, ведь я видел его в перерыве – у него слезы на глазах

Богдан Леднев играет в Заре на правах аренды из киевского Динамо. На 17-й минуте матча его сбил Марсело Сараччи, а затем умышленно наступил на ногу. Молодой украинец откровенно отмахнулся от соперника, за что и получил красную карточку от арбитра Бенуа Бастьена.

Отметим, что несмотря на игру в меньшинстве в течение более 70-ти минут, луганская Заря сумела сыграть вничью 0:0 – смотрите видеообзор матча.

Лига ЕвропыКвалиф раунд, плей-офф, первые матчи

Заря - РБ Лейпциг: Четверг 23 августа 2018

Заря
Матч окончен
0 : 0
РБ Лейпциг
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Заря - РБ Лейпциг Заря Заря Лига Европы Богдан Леднев Богдан Леднев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
59
мин
Олимпик
19:00
Шахтер
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук