Червона картка Лєднєва – друге найшвидше вилучення для українських клубів у єврокубках

Хавбек Зорі Богдан Лєднєв отримав червну картку у матчі Ліги Європи, яка стала другою найшвидшою для українських команд у єврокубках.

Півзахисник луганців отримав червону картку на 17-ій хвилині матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти Лейпцига. З гравців українських клубів у єврокубках швидше покидав поле лише Олександр Кучер, на 3-ій хвилині матчу Ліги чемпіонів проти Баварії, повідомляє FootBoom.

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Богдан Лєднєв грає в Зорі на правах оренди з київського Динамо. На 17-й хвилині матчу його збив Марсело Сараччі, а потім навмисне наступив на ногу. Молодий українець відверто відмахнувся від суперника, за що й отримав червону картку від арбітра Бенуа Бастьєна.

Відзначимо, що попри гру в меншості впродовж понад 70-ти хвилин, луганська Зоря зуміла зіграти внічию 0:0 – дивіться відеоогляд матчу.