Вернидуб: Я все равно пожал руку Ледневу, ведь я видел его в перерыве – у него слезы на глазах

Главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб прокомментировал свои слова в адрес Богдана Леднева.

"Это все эмоции. Просто сказал, что нельзя так себя вести. Да, было нарушение, но как бы там больно ни было, судья уже свистнул, тем более, поставил штрафной в их ворота. Зачем отбрыкиваться? Это неправильно. Но я все равно пожал руку Богдану, поддержал его, потому что вы не видели, а я видел его в перерыве – у него слезы на глазах, переживания.

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Молодцы и ребята, которые сказали, что он еще молодой, будет ему урок. Их слова: "Мы за него отстоим". Что они и сделали. Поэтому, у Богдана должок перед командой, в следующей игре выйти и забить гол, принести победу", – цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.

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Напомним, Богдан Леднев, который выступает за Зарю на правах аренды, а принадлежит киевскому Динамо на шестнадцатой минуте получил красную карточку за неспортивное поведение. Юрий Вернидуб крикнул хавбеку: "Ты что!? Ты сейчас оставил вдесятером нас! Бл**ь, у вас синдром там в Киеве. Мозгов вообще нет".