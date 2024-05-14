"Горожане" сыграют против Тоттенхэма, сегодня, 14 мая. В случае победы команда Пепа Гвардиолы возглавит турнирную таблицу и подвинет Арсенал на вторую строчку.

Гвардиола считает, что Тоттенхэм решит судьбу чемпионства АПЛ: "Если Ман Сити сыграет расслабленно – будет большая ошибка"

Фанаты "канониров" в два часа ночи пришли к отелю Манчестер Сити. Ультрас запускали фейерверк, пытаясь таким образом навредить сну игрокам "горожан".

Матч Тоттенхем – Манчестер Сіті відбудеться 14 травня. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "містяни" мають великі шанси перемогти. Коефіцієнт на успіх Ман Сіті – 1,43. Звитяга "шпор" оцінена в 6,54, а нічия – 5,43. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,29, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,45.

Напомним, Арсенал сейчас лидирует в турнирной таблице с 86 очками. Манчестер Сити отстает на один пункт и находится на втором месте.

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