Фанаты Арсенала пошли на дерзкий шаг, чтобы дестабилизировать Манчестер Сити перед игрой с Тоттенхэмом – видео выходки
Болельщики Арсенала устроили фаер шоу возле отеля Манчестер Сити.
"Горожане" сыграют против Тоттенхэма, сегодня, 14 мая. В случае победы команда Пепа Гвардиолы возглавит турнирную таблицу и подвинет Арсенал на вторую строчку.
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Фанаты "канониров" в два часа ночи пришли к отелю Манчестер Сити. Ультрас запускали фейерверк, пытаясь таким образом навредить сну игрокам "горожан".
Напомним, Арсенал сейчас лидирует в турнирной таблице с 86 очками. Манчестер Сити отстает на один пункт и находится на втором месте.
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