Журналист Игорь Цыганык поделился инсайдом относительно ожесточенной борьбы за выживание в УПЛ.

Накануне Заря в рамках 28-го тура УПЛ расписала боевую ничью с Вересом (1:1). Луганчане открыли счет в первом тайме, но ровенчане смогли отыграться после перерыва.

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Как сообщил журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live", Металлист 1295 простимулировал Зарю в матче с Вересом. По информации источника, луганчанам были обещаны "определенные поощрения".

Напомним, Металлист 1925 и Верес являются прямыми конкурентами в борьбе за выживание – харьковчане после 28-ми туров идут в турнирной таблице УПЛ последними, отставая от ровенчан на 2 пункта.

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