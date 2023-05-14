Верес обладал огромным преимуществом и открыл счет в дебюте первого тайма. Геннадий Пасич протянул мяч, обыгрался с Лебеденко и четко пробил низом – 1:0.

Верес минимально победил Металлист 1925, прервав серию из двух неудач подряд

Металлист 1925 не мог достойно ответить, да еще и замены Эдмара оказались провальными. Курило вышел на поле, а уже через 5 минут увидел прямую красную за фол последней надежды. Победа позволила Вересу догнать харьковчан в сверхплотной битве за выживание.