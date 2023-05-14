Удаление "джокера" за 5 минут в видеообзоре матча Верес – Металлист 1925 – 1:0
18:14 - Читати українською
Вереск минимально одолел Металлист 1925 в 26 туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча.
завершено
Игорь Курило 59’
59’ Игорь Курило
Верес обладал огромным преимуществом и открыл счет в дебюте первого тайма. Геннадий Пасич протянул мяч, обыгрался с Лебеденко и четко пробил низом – 1:0.
Верес минимально победил Металлист 1925, прервав серию из двух неудач подряд
Металлист 1925 не мог достойно ответить, да еще и замены Эдмара оказались провальными. Курило вышел на поле, а уже через 5 минут увидел прямую красную за фол последней надежды. Победа позволила Вересу догнать харьковчан в сверхплотной битве за выживание.
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