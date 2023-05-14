Верес володів величезною перевагою і відкрив рахунок в дебюті першого тайму. Геннадій Пасіч протягнув м'яч, обігрався з Лебеденком та чітко пробив низом – 1:0.

Верес мінімально переміг Металіст 1925, перервавши серію з двох невдач поспіль

Металіст 1925 не міг гідно відповісти, та ще й заміни Едмара виявилися провальними. Курило вийшов на поле, а вже за 5 хвилин побачив пряму червону за фол останньої надії. Перемога дозволила Вересу наздогнати харків'ян у надщільній битві за виживання.