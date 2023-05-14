Вилучення "джокера" за 5 хвилин у відеоогляді матчу Верес – Металіст 1925 – 1:0
18:14 - Читать на русском
Верес мінімально здолав Металіст 1925 у 26 турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу.
завершено
Ігор Курило 59’
59’ Ігор Курило
Верес володів величезною перевагою і відкрив рахунок в дебюті першого тайму. Геннадій Пасіч протягнув м'яч, обігрався з Лебеденком та чітко пробив низом – 1:0.
Верес мінімально переміг Металіст 1925, перервавши серію з двох невдач поспіль
Металіст 1925 не міг гідно відповісти, та ще й заміни Едмара виявилися провальними. Курило вийшов на поле, а вже за 5 хвилин побачив пряму червону за фол останньої надії. Перемога дозволила Вересу наздогнати харків'ян у надщільній битві за виживання.
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