Перед игрой статистическая платформа Opta оценивала шансы ПСЖ на выход в полуфинал 23,5%. Несмотря на неверие в силы парижан, Килиан Мбаппе и компания сумели совершить камбэк после домашнего поражения и тем самым отомстили "блаугранас" за 2017-й год.

ПСЖ разгромил Барселону – удаление Араухо, неоднозначная замена Хави и бенефис Дембеле вывели Париж в полуфинал ЛЧ

Героями ответного полуфинала стали авторы голов в составе гостей – экс-вингер Барселоны Усман Дембеле, Витинья и Килиан Мбаппе. Полузащитник ПСЖ Витинья наконец-то начал стабильно демонстрировать грани своего таланта – это тот самый игрок, которого в Париже критиковал Лионель Месси, называя его слишком слабым для такого высокого уровня.

Главный тренер Барселоны Хави провалился. Перед игрой он отмечал, что ключевым игроком этой встречи станет Рафинья, который должен будет ярко играть впереди и помогать своим партнёрам в обороне. Бразилец забил, но этого гола оказалось недостаточно – Луис Энрике хорошо сделал своё домашнее задание. Тем самым испанский тренер сделал ключевым игроком Мбаппе – не зря он впервые за долгое время не стал менять своего лучшего бомбардира.