Перед грою статистична платформа Opta оцінювала шанси ПСЖ на вихід до півфіналу у 23,5%. Незважаючи на невіру в сили парижан, Кіліан Мбаппе і компанія зуміли зробити камбек після домашньої поразки і тим самим помстилися "блаугранас" за 2017-й рік.

ПСЖ розгромив Барселону – вилучення Араухо, неоднозначна заміна Хаві та бенефіс Дембеле вивели Париж у півфінал ЛЧ

Героями півфіналу-відповіді стали автори голів у складі гостей – екс-вінгер Барселони Усман Дембеле, Вітінья і Кіліан Мбаппе. Півзахисник ПСЖ Вітінья нарешті почав стабільно демонструвати грані свого таланту – це той самий гравець, якого в Парижі критикував Ліонель Мессі, називаючи його занадто слабким для такого високого рівня.

Головний тренер Барселони Хаві провалився. Перед грою він зазначав, що ключовим гравцем цієї зустрічі стане Рафінья, який повинен буде яскраво грати попереду і допомагати своїм партнерам в обороні. Бразилець забив, але цього голу виявилося недостатньо – Луїс Енріке добре виконав своє домашнє завдання. Тим самим іспанський тренер зробив ключовим гравцем Мбаппе – не дарма він уперше за довгий час не став змінювати свого найкращого бомбардира.