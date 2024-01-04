"Отъезд Довбика сильно ударил по команде? Было тяжело. Вся игра СК Днепр-1 строилась вокруг Артёма и мы должны были учиться играть без Довбика. Потом приехал Александр Филиппов и стал неплохой заменой. Начал забивать, отдавать голевые пасы.

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Провальный старт сезона после того, как заняли второе место в УПЛ? Я считаю, что мы провалили сборы. Готовились в Ужгороде, но соперники были совсем не того уровня, как Панатинаикос. Во-вторых, в команду пришли 5-6 человек, нужно было сыграться, почувствовать ритм", – поделился Рубчинский в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Довбик успел поиграть за СК Днепр-1 на старте сезона, но в августе стал игроком Жироны. Днепряне же взамен подписали Александра Филиппова, который в 18 матчах кампании отметился 6 голами и 2 ассистами за днепрян.

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