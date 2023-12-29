Защитник СК Днепр-1 Василий Кравец в ближайшее время покинет клуб, несмотря на действующий контракт.

Кравец уже 1 января покинет СК Днепр-1 в статусе свободного агента по обоюдному согласию, сообщает ТаТоТаке.

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Отмечается, что к Василию есть интерес от клубов из Бельгии и Испании, однако игрок принципиально отказывается ехать за границу во время войны в Украине.

К слову, Василий Кравец перешел в СК Днепр-1 только летом, подписав контракт на три года. Сыграл 19 матчей во всех турнирах без результативных действий. Ранее воспитанник Карпат выступал за испанские Луго, Леганес и Спортинг Хихон, польский Лех, а также полтавскую Ворсклу.

Следует добавить, что трансферная стоимость Кравца на Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро – это 5-й показатель в команде после Пихаленка, Гуцуляка, Сватка и Сарапия.

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