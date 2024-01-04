"Від'їзд Довбика сильно вдарив по команді? Було важко. Вся гра СК Дніпро-1 будувалася навколо Артема і ми повинні були вчитися грати без Довбика. Потім приїхав Олександр Філіппов і став непоганою заміною. Почав забивати, віддавати гольові паси.

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Провальний старт сезону після того, як посіли друге місце в УПЛ? Я вважаю, що ми провалили збори. Готувалися в Ужгороді, але суперники були зовсім не того рівня, як Панатінаїкос. По-друге, в команду прийшли 5-6 осіб, потрібно було зігратися, відчути ритм", – поділився Рубчинський в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Довбик встиг пограти за СК Дніпро-1 на старті сезону, але в серпні став гравцем Жирони. Дніпряни ж натомість підписали Олександра Філіппова, який у 18 матчах кампанії відзначився 6 голами та 2 асистами за дніпрян.

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