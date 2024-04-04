Как информирует Marca, 24-летнего защитника застрелили во время угона или кражи его автомобиля в пригороде Йоханнесбурга.

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Люка Флерс принимал в часто в Олимпийских играх в Токио в 2021 году в составе ЮАР. За национальную команду он не успел дебютировать. Флерс выступал за такие клубы, как Кайзер Чифс, Убунту Кейптаун и СуперСпорт Юнайтед.

Люка был большим поклонником легенды Барселоны Карлеса Пуйоля. Флерс и испанец встретились, когда футболист праздновал свое 18-летие.

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