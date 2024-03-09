Федерация футбола Сенегала (FSF) подписала пролонгацию контракта с 47-летним специалистом до 2026 года. Об этом сообщает L'Equipe.

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Таким образом, Сиссе будет готовить "Львов Теранги" к следующему КАН, который состоится в Марокко в 2025 году, а также к этапам квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Алью Сиссе возглавил сборную Сенегала в 2015 году. В 2021 году он получил вместе со своей командой титул чемпиона Африки. Успешно вывел Сенегал на ЧМ-2022, где сумел выйти из группы и дойти до 1/8 финала.

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