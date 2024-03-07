У полузащитника Митьюлланда и сборной Швеции Кристоффера Ольссона были обнаружены тромбы в мозгу.

В мозгу у Ольссона были обнаружены несколько больших тромбов, информирует официальный сайт Митьюлланда. Состояние 28-летнего футболиста стало результатом чрезвычайно редкого воспалительного процесса в сосудах головного мозга.

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Сейчас состояние Кристоффера стабильное, врачи продолжают видеть некоторый прогресс. Они чувствуют, что уровень сознания полузащитника повышается. В ближайшее время медики попытаются постепенно вывести Ольссона из аппарата искусственной вентиляции легких. Однако игрок останется в реанимации, и пока невозможно ничего сказать о сроках лечения и окончательном прогнозе.

20 февраля Ольссон был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в больнице после того, как потерял сознание дома.

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