Учасник плей-офф ЧС-2022 офіційно продовжив контракт із зірковим тренером – він керує командою 9 років
Головний тренер Сенегалу Алью Сіссе продовжить свої пригоди на чолі національної збірної.
Федерація футболу Сенегалу (FSF) підписала пролонгацію контракту з 47-річним фахівцем до 2026 року. Про це повідомляє L'equipe.
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Таким чином, Сіссе буде готувати "Левів Теранги" до наступного КАН, який відбудеться в Марокко у 2025 році, а також до етапів кваліфікації до чемпіонату світу-2026.
Алью Сіссе очолив збірну Сенегалу у 2015 році. У 2021 році він здобув разом зі своєю командою титул чемпіона Африки. Успішно вивів Сенегал на ЧС-2022, де зумів вийти з групи та дійти до 1/8 фіналу.
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