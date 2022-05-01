"Я сразу связался с людьми, которые помогают украинцам, которые приезжают сюда. Мы предоставили 40 детям детский садик на 4 месяца – то есть все украинские дети, приезжающие в Португалию, останавливаются в этом детском саду. У них есть все. Мы им купили кровати, оплатили полностью питание, оплатили зарплату учителям.

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Также некоторые футболисты Бенфики к этому приобщились. Но я не хочу называть фамилий. Я думаю, что они тоже этого не хотят. Я скажу, что их немного. Один футболист, кстати, играл в России.

Наших беженцев в Лиссабоне очень много. Я понимаю, что в Польше, Молдове, Румынии тоже много наших, но в Португалии, когда я езжу на машине, вижу украинские номера и украинские ленты. Очень многие говорят на украинском языке. На стадионе уже можно создать новый сектор для украинцев", – сказал Яремчук в программе "Денисов Timе".

Напомним, украинцы уже 67-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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