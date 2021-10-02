"Шахтер же не купил Тайсона сразу. Потому что ему сказали, что у него там немножко... Что он психует, что он немножко... Шахтер же смотрел Тайсона. Он Кубок Либертадорес и Кубок Судамерикана выиграл в 21 год.

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Вели ли они его еще с тех пор? Ну естественно. И мы общались тогда с президентом Шахтера, он говорил: "Ну Тайсон мне...". Я рискнул, взял. За него заплатили 6 млн евро. Для нас тогда это были космические деньги. Я настоял, что нужно брать.

Мирон Богданович приходил к Ярославскому и говорил: "Верните мне Жажу, уберите Тайсона. Он со мной не здоровается. Я с ним не справляюсь". Хотя он много потом сделал для воспитания Тайсона", – поделился Красников в интервью BurBuzz.

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