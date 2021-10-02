"Шахтар же не купив Тайсона відразу. Тому що йому сказали, що у нього там трошки... Що він психує, що він трошки... Шахтар же дивився Тайсона. Він Кубок Лібертадорес і Кубок Судамерикана виграв в 21 рік.

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Чи вели вони його ще з того часу? Ну звичайно. І ми спілкувалися тоді з президентом Шахтаря, він говорив: "Ну Тайсон мені...". Я ризикнув, взяв. За нього заплатили 6 млн євро. Для нас тоді це були космічні гроші. Я наполіг, що потрібно брати.

Мирон Богданович приходив до Ярославського і говорив: "Поверніть мені Жажу, приберіть Тайсона. Він зі мною не вітається. Я з ним не справляюся". Хоча він багато потім зробив для виховання Тайсона", – поділився Красніков у інтерв'ю BurBuzz.

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