УАФ выделила деньги на лечение арбитра Беккера, который перенес инсульт, – журналист

Спортивный журналист Роман Бебех рассказал о ситуации вокруг лечения укринського арбитра Сергея Беккера.

"История с арбитром Сергеем Беккером имеет продолжение. Украинская ассоциация футбола не осталась в стороне и выделила Сергею на восстановление серьезную сумму. Сергей Беккер благодарит всех за помощь", – написал Бебех на своей странице в Фейсбук.

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Напомним, украинский лайнсмен в ноябре прошлого года пережил инфаркт, находясь в Греции. Беккер долгое время не мог вернуться в Украину.

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Впоследствии украинский арбитр заявил, что после инсульта ему финансово помог УЕФА, однако не УАФ.