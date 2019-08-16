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УАФ виділила гроші на лікування арбітра Беккера, який переніс інсульт, – журналіст

14:20 281 Читать на русском
УАФ виділила гроші на лікування арбітра Беккера, який переніс інсульт, – журналіст
Сергій Беккер (праворуч) / Соцмережі

Спортивний журналіст Роман Бебех розповів про ситуацію навколо лікування укрїнського арбітра Сергія Беккера.

"Історія з арбітром Сергієм Беккером має продовження. Українська асоціація футболу не залишилася осторонь і виділила Сергію на відновлення серйозну суму. Сергій Беккер дякує всім за допомогу", – написав Бебех на своїй сторінці в фейсбук.

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Нагадаємо, український лайнсмен у листопаді минулого року пережив інфаркт, перебуваючи у Греції. Беккер тривалий час не міг повернутись в Україну.

Український арбітр Беккер: Після інсульту УЄФА допоміг, а УАФ – ні

Згодом український арбітр заявив, що після інсульту йому фінансово допоміг УЄФА, проте не УАФ.

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УАФ Арбітри Комітет арбітрів УАФ Сергій Беккер
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