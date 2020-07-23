toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

"УАФ уже продала места на эту Первую лигу": Собуцкий – о своей скандальной дисквалификации

23 июля 22:53 - Читати українською
"УАФ уже продала места на эту Первую лигу": Собуцкий – о своей скандальной дисквалификации
Олег Собуцкий / Фото ФК Агробизнес

Президент Агробизнеса Олег Собуцкий резко ответил УАФ на свою пожизненную дисквалификацию от футбольной деятельности.

"Это просто шок, ложь, продажность нашей системы. Это просто ужас. Если президент УАФ хочет себя выгородить, что у него все хорошо в федерации, закрыть какие-то грехи.

Вице-президента УАФ Собуцкого пожизненно отстранили от футбола за избиение арбитра

Если они нашли жертву – они глубоко ошиблись. Жертвой будут они. Они хотят от футбола отогнать человека, который финансирует 23 команды? Пожалуйста. Нет вопросов. Но команду Агробизнес и другие я не оставлю, если они мешают им.

Они уже продали места на эту Первую лигу. А я говорил, что нужно чемпионат доигрывать, оказалось – иду против системы. А я иду за футболом, если они продажные – пусть себе.

Меня наказывали как вице-президента федерации. Вчера нам пришло решение, что мы не имеем права играть в Волочиске. Костюченко нам уже звонил и спрашивал, нет ли у Агробизнеса матчей, не заняты ли стадионы. Они уже заранее знали, что все "мутили".

Звоню Павелко, спрашиваю, что за история. Он: "Да нет, я ничего не знаю". Они приняли решение. Во-первых, они не могли принять без КДК. А вчера уже приняли решение, что мы не имеем права играть", – цитирует Собуцкого Tribuna.

Напомним, после поединка 24-го тура Первой лиги Агробизнес – Минай (0: 2) в судейской комнате был избит Юрий Иванов – главный арбитр матча. Как отметил рефери в своих объяснениях, к его избиению был причастен вице-президент УАФ Олег Собуцкий.

Show must go on, або Чому прихід Луческу в Динамо – це прекрасно

blog_ava
Динамо официально назначило Луческу новым главным тренером
23 июля
17286
Теги
Олег Собуцкий Агробизнес Агробизнес Первая лига УАФ Андрей Павелко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
45
мин
Агробизнес
18:00
Волынь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук