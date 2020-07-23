"УАФ уже продала места на эту Первую лигу": Собуцкий – о своей скандальной дисквалификации

"Это просто шок, ложь, продажность нашей системы. Это просто ужас. Если президент УАФ хочет себя выгородить, что у него все хорошо в федерации, закрыть какие-то грехи.

Вице-президента УАФ Собуцкого пожизненно отстранили от футбола за избиение арбитра

Если они нашли жертву – они глубоко ошиблись. Жертвой будут они. Они хотят от футбола отогнать человека, который финансирует 23 команды? Пожалуйста. Нет вопросов. Но команду Агробизнес и другие я не оставлю, если они мешают им.

Они уже продали места на эту Первую лигу. А я говорил, что нужно чемпионат доигрывать, оказалось – иду против системы. А я иду за футболом, если они продажные – пусть себе.

Меня наказывали как вице-президента федерации. Вчера нам пришло решение, что мы не имеем права играть в Волочиске. Костюченко нам уже звонил и спрашивал, нет ли у Агробизнеса матчей, не заняты ли стадионы. Они уже заранее знали, что все "мутили".

Звоню Павелко, спрашиваю, что за история. Он: "Да нет, я ничего не знаю". Они приняли решение. Во-первых, они не могли принять без КДК. А вчера уже приняли решение, что мы не имеем права играть", – цитирует Собуцкого Tribuna.

Напомним, после поединка 24-го тура Первой лиги Агробизнес – Минай (0: 2) в судейской комнате был избит Юрий Иванов – главный арбитр матча. Как отметил рефери в своих объяснениях, к его избиению был причастен вице-президент УАФ Олег Собуцкий.

Show must go on, або Чому прихід Луческу в Динамо – це прекрасно