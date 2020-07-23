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Вице-президента УАФ Собуцкого пожизненно отстранили от футбола за избиение арбитра

23 июля 18:33 - Читати українською
Вице-президента УАФ Собуцкого пожизненно отстранили от футбола за избиение арбитра
Олег Собуцкий / Фото из открытых источников

Скандал с избиением арбитра в матче Первой лиги достиг апогея – президенту клуба пожизненно запретили заниматься футболом.

Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте объявила решение относительно почетного президента Агробизнеса Олега Собуцкого.

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Напомним, после поединка 24-го тура Первой лиги Агробизнес – Минай (0:2) в судейской комнате был избит Юрий Иванов – главный арбитр матча. Как отметил рефери в своих объяснениях, к его избиению был причастен вице-президент УАФ Олег Собуцкий.

Согласно заключению Комитета по этике и честной игре УАФ действия Собуцкого были признаны нарушением Кодекса этики и честной игры – он совершил действия, которые помешали имиджу УАФ и украинскому футболу в целом.

Как следствие, Собуцкого пожизненно отстранили от футбола, а Агробизнес оштрафовали на 500 тысяч гривен. Кроме того, команде запрещено проводить матчи на стадионе Юность в г. Волочиск до отдельного решения Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

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Теги
КДК УАФ Олег Собуцкий Агробизнес Агробизнес Первая лига УАФ Комитет этики и честной игры УАФ
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