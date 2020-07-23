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"УАФ вже продала місця на цю Першу лігу": Собуцький – про свою скандальну дискваліфікацію

22:53 - Читать на русском
"УАФ вже продала місця на цю Першу лігу": Собуцький – про свою скандальну дискваліфікацію
Олег Собуцький / Фото ФК Агробізнес

Президент Агробізнеса Олег Собуцький різко відповів УАФ на свою пожиттєву дискваліфікацію від футбольної діяльності.

"Це просто шок, брехня, продажність нашої системи. Це просто жах. Якщо президент УАФ хоче себе вигородити, що у нього все добре в федерації, закрити якісь гріхи.

Віце-президента УАФ Собуцького довічно відсторонили від футболу за побиття арбітра

Якщо вони знайшли жертву – вони глибоко помилилися. Жертвою будуть вони. Вони хочуть від футболу відігнати людину, яка фінансує 23 команди? Будь ласка. Немає питань. Але команду Агробізнес та інші я не залишу, якщо вони заважають їм.

Вони вже продали місця на цю Першу лігу. А я говорив, що потрібно чемпіонат догравати, виявилося – йду проти системи. А я йду за футболом, якщо вони продажні – нехай собі.

Мене карали як віце-президента федерації. Вчора нам прийшло рішення, що ми не маємо права грати у Волочиську. Костюченко нам вже дзвонив і питав, чи немає у Агробізнеса матчів, чи не зайняті стадіони. Вони вже наперед знали, що все "мутили".

Дзвоню Павелку, питаю, що за історія. Він: "Та ні, я нічого не знаю". Вони прийняли рішення. По-перше, вони не могли його прийняти без КДК. А вчора вже прийняли рішення, що ми не маємо права грати", – цитує Собуцького Tribuna.

Нагадаємо, після поєдинку 24-го туру Першої ліги Агробізнес – Минай (0:2) у суддівській кімнаті був побитий Юрій Іванов – головний арбітр матчу. Як зазначив рефері у своїх поясненнях, до його побиття був причетний віце-президент УАФ Олег Собуцький.

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Олег Собуцький Агробізнес Агробізнес Перша ліга УАФ Андрій Павелко
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