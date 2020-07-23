"УАФ вже продала місця на цю Першу лігу": Собуцький – про свою скандальну дискваліфікацію

"Це просто шок, брехня, продажність нашої системи. Це просто жах. Якщо президент УАФ хоче себе вигородити, що у нього все добре в федерації, закрити якісь гріхи.

Віце-президента УАФ Собуцького довічно відсторонили від футболу за побиття арбітра

Якщо вони знайшли жертву – вони глибоко помилилися. Жертвою будуть вони. Вони хочуть від футболу відігнати людину, яка фінансує 23 команди? Будь ласка. Немає питань. Але команду Агробізнес та інші я не залишу, якщо вони заважають їм.

Вони вже продали місця на цю Першу лігу. А я говорив, що потрібно чемпіонат догравати, виявилося – йду проти системи. А я йду за футболом, якщо вони продажні – нехай собі.

Мене карали як віце-президента федерації. Вчора нам прийшло рішення, що ми не маємо права грати у Волочиську. Костюченко нам вже дзвонив і питав, чи немає у Агробізнеса матчів, чи не зайняті стадіони. Вони вже наперед знали, що все "мутили".

Дзвоню Павелку, питаю, що за історія. Він: "Та ні, я нічого не знаю". Вони прийняли рішення. По-перше, вони не могли його прийняти без КДК. А вчора вже прийняли рішення, що ми не маємо права грати", – цитує Собуцького Tribuna.

Нагадаємо, після поєдинку 24-го туру Першої ліги Агробізнес – Минай (0:2) у суддівській кімнаті був побитий Юрій Іванов – головний арбітр матчу. Як зазначив рефері у своїх поясненнях, до його побиття був причетний віце-президент УАФ Олег Собуцький.

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